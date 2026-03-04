Van’da 27 bin 900 öğrenci “İyilik Günlüğüm” için kalem tuttu

İl genelinde 13 ilçede bulunan tüm 5. sınıf öğrencilerini kapsayan proje ile toplam 27 bin 900 öğrenci, bir ay boyunca düzenli olarak günlük tutacak.

Öğrenciler, özellikle okul içi etkinlikleri merkeze alarak "iyilik" teması doğrultusunda yaşadıkları olayları, gözlemlerini ve duygu dünyalarını kaleme alacak. Bu süreçte hem yazma disiplinini kazanacak hem de iyilik kavramını hayatlarının merkezine yerleştirme yönünde bilinç geliştirecekler.

(Foto: ahaber.com.tr)

"İYİLİK KALICI BİR ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞMELİ"

Proje Koordinatörü Gökhan ARSLAN, etkinliğin yalnızca bir yazma çalışması olmadığını vurgulayarak bu etkinlikle öğrencilerin yaşadıkları güzel deneyimleri kalıcı hale getirmelerinin ve iyilik yapma bilincini süreklilik arz eden bir alışkanlığa dönüştürmelerinin amaçlandığını ifade etti.

ARSLAN, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedefleri doğrultusunda öğrencilerde okuma, yazma, anlama ve dinleme becerilerinin bütüncül olarak geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu projenin akademik gelişimin yanı sıra değer temelli eğitime de güçlü bir katkı sunduğunu dile getirdi. Projeye sağlanan destekten dolayı il millî eğitim müdürlüğüne teşekkür eden ARSLAN, özellikle sürecin her aşamasında destek ve rehberlik sunan Van Valisi'ne şükranlarını ifade ederek, bir öğretmen olarak öğrencilerin gelişimine katkı sunan bu tür vizyoner projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

(Foto: ahaber.com.tr)

"İyilik Günlüğüm" etkinliği ile Van'da binlerce öğrencinin kaleminden dökülen satırlar, yalnızca birer yazı çalışması değil; aynı zamanda iyiliğin, değerlerin ve bilinçli birey olma yolculuğunun güçlü birer nişanesi olacak.