Osmanlı geleneği Afyon'da canlandı: Veresiye defterlerini satın alıp okula astılar

Afyonkarahisar’daki bir ortaokulda Osmanlı geleneği yeniden canlandırıldı. Öğretmen ve öğrencileri el ele vererek tam 150 bin TL topladı, üç mahalledeki bakkalın veresiye borçlarını tek seferde sildi.

Geleneksel Türk kültürünün en zarif yardımlaşma örneklerinden biri olan "Zimem Defteri" uygulaması, Sandıklı Barbaros Ortaokulu'nda hayat buldu. Sosyal Bilgiler dersinde işlenen konudan etkilenen öğrenciler, "iyilikte yarışalım" diyerek başlattıkları kampanya ile mahallelinin bakkal borçlarını sıfırladı.

3 MAHALLEDE TÜM BORÇLAR SIFIRLANDI

Okul genelinde başlatılan kampanya kapsamında kısa sürede tam 150 bin TL bağış toplandı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erdem Doğu rehberliğinde öğrenciler, üç farklı mahalledeki bakkala giderek veresiye defterlerini tek tek hesaplattı. Borç sahiplerinin kim olduğunu bilmeden tüm hesapları kapatan öğrenciler, satın aldıkları o defterleri okul panosuna asarak projeyi duyurdu.

"BİR ÖĞRENCİNİN İÇİNDE FİDAN OLABİLMEK"

Projenin mimarı öğretmen Erdem Doğu, defterlerin normalde imha edildiğini ancak farkındalık yaratmak için panoda sergilediklerini belirterek şunları söyledi: "Buradaki yazıyı bir öğrencimiz okur da içinde bir iyilik fidanı oluşturabilirsek, bu duyguyu katabilirsek etkinliğin devamını sağlamış oluruz."

MAHALLELİDEN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Bakkala borç ödemeye giden vatandaşlar, "Borcunuz öğrenciler tarafından ödendi" cevabını alınca büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.