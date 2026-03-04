Osmaniye'de çalıntı araçla hırsızlık kamerada: 1 tutuklama

Olay, 30 Aralık 2025'te ilçeye bağlı Göçmenler Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Bir araçla markete gelen 3 kişi, yaklaşık 150 bin lira değerinde ürün çaldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden hırsızlığı 3 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, şüphelilerin olay yerine geldiği aracın çalıntı olduğunu saptandı.