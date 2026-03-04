"Müslüm Baba" vefatının 13. yılında dualarla anıldı
Arabesk müziğinin önemli isimlerinin Müslüm Gürses, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Japonya'dan gelen hayranlarından "Ferdiciler" kulübüne kadar geniş bir kitle katılarak dualar etti.
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün 13'üncü yıldönümünde, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Sevenleri, yurdun dört bir yanından gelerek sabah erken saatlerinden itibaren Gürses'in kabri başında toplandı. Hayranları, mezar başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua ettiler.
'MÜSLÜM BABA ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR SANATÇIMIZDIR'
Müslüm Gürses'i anmak için mezarı başına gelen Niyazi Çavuşoğlu, "13 sene oldu. Her sene mezarına ziyarete geliriz. Seveni çok maşallah. Yalnız bırakmayız. Müslüm baba çok sevdiğimiz bir sanatçımızdır. Nurlar içerisinde yatsın" dedi.