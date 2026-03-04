"Müslüm Baba" vefatının 13. yılında dualarla anıldı

Kaynak: DHA

'MÜSLÜM GÜRSES İÇİN JAPONYA'DAN GELDİ'

Müslüm Gürses için Japonya'dan gelen Kadir Doğan, "Ben Kadir Doğan'ım. Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümüne katılmak için Japonya'dan geldim. Müslüm baba bizim için çok değerli ve büyük bir sanatçıdır. Ben de müzisyenim. Adamın müziği diğer müzisyenlerden biraz farklı. Böyle acıyla nota yapar gibi. Ben de babamdan dolayı Müslümcü oldum. Babam bana Müslüm sevgisini aştı. Ondan dolayı Müslümcüyüm" diye konuştu.