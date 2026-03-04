Mardin'de evinin merdiveninden düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde, evinin merdiveninden düşen 72 yaşındaki Hanım Bozkuş hayatını kaybetti. Kabala Mahallesi’nde meydana gelen olayda ağır yaralanan Bozkuş, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin merdiveninden çıkan Hanım Bozkuş, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Bozkuş için yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkuş, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan Hanım Bozkuş'un cenazesi, kırsal Kabala Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.