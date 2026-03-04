Karabük'te kahreden kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan Moğulkoç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Moğulkoç da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.