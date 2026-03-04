Karabük'te kahreden kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Karabük-Yenice karayolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can kaybı 2’ye yükseldi. Otomobil sürücüsü Gökhan Moğulkoç ve ağır yaralı Fatma Moğulkoç hayatını kaybetti. Kazada 3’ü yetişkin, 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde müdahalede bulundu, inceleme başlatıldı.
Kaza, Karabük-Yenice karayolu Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (59) idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon ile Gökhan Moğulkoç (49) yönetimindeki 78 BE 107 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada sürücüler ile İbrahim M. (75), Furkan Kaan M. (5), Fatma Moğulkoç (45) ve Remziye M. (74) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan Moğulkoç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Moğulkoç da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.