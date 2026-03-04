Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara uyarısı! İl ve ilçeleri tek tek saydı
Deprem Haftası kapsamında düzenlenen panelde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara için alarm verdi. “Marmara’da büyük deprem bekliyorum” diyen Moriwaki, özellikle Bandırma–Balıkesir–Demirköprü hattında uzun süredir ciddi bir hareketlilik yaşanmadığını belirterek risk birikimine dikkat çekti.
Deprem Haftası kapsamında düzenlenen "Deprem Haftası: Risk Alma, Önlem Al!" panelinde Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'yi ağırladı. Moriwaki, Marmara Bölgesi ve Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler paylaştı.
"MARMARA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUM"
Panelde konuşan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem kuşağındaki konumuna dikkat çekerek çarpıcı bir kıyaslama yaptı ve "Türkiye, Japonya'dan daha tehlikeli bir deprem riski taşıyor" diye konuştu.