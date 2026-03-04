CANLI YAYIN

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara uyarısı! İl ve ilçeleri tek tek saydı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara uyarısı! İl ve ilçeleri tek tek saydı

Deprem Haftası kapsamında düzenlenen panelde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara için alarm verdi. “Marmara’da büyük deprem bekliyorum” diyen Moriwaki, özellikle Bandırma–Balıkesir–Demirköprü hattında uzun süredir ciddi bir hareketlilik yaşanmadığını belirterek risk birikimine dikkat çekti.

Deprem Haftası kapsamında düzenlenen "Deprem Haftası: Risk Alma, Önlem Al!" panelinde Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'yi ağırladı. Moriwaki, Marmara Bölgesi ve Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler paylaştı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori MoriwakiJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki

"Deprem Haftası: Risk Alma, Önlem Al!" başlıklı panelde, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi ve Türkiye'nin deprem gerçekliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Japon deprem uzmanı Yoshinori MoriwakiJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki

"MARMARA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUM"
Panelde konuşan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem kuşağındaki konumuna dikkat çekerek çarpıcı bir kıyaslama yaptı ve "Türkiye, Japonya'dan daha tehlikeli bir deprem riski taşıyor" diye konuştu.

Japon deprem uzmanı Yoshinori MoriwakiJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki

Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki riskli hatlara işaret ederek Bandırma, Balıkesir ve Demirköprü hattında uzun süredir büyük bir hareketlilik yaşanmadığını, bunun da riskin biriktiğine işaret ettiğini söyledi. Balıkesir'de geçtiğimiz yıl yaşanan sarsıntıların fay hareketinden ziyade magma kaynaklı olduğunu ifade eden Moriwaki, Marmara Denizi içerisindeki fay hatları için ise büyük bir deprem beklentisinin sürdüğünü kaydetti.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara uyarısı! İl ve ilçeleri tek tek saydı - 4

"İYİ Kİ 23 NİSAN DEPREMİ OLDU"
Silivri açıklarındaki hareketliliğe de değinen Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda risk birikimi olduğunu belirterek, Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık hattına kadar uzanan yaklaşık 150 kilometrelik segmentin kırılmayı beklediğini söyledi. 23 Nisan'da meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu tür orta ölçekli sarsıntıların enerjinin kısmen boşalması açısından önemli olduğunu ifade ederek "İyi ki 23 Nisan depremi oldu" dedi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın