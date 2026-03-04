Bingöl'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralI
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.K. (21) idaresindeki 34 GJN 392 plakalı otomobil ile M.K. (20) yönetimindeki 07 AVP 379 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.