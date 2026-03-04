Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralI

Bingöl'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralI

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 21:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.