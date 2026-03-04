Adli emanet deposundan 2 kilo uyuşturucu çalındı

Türkiye'nin gündemine oturan Büçükçekmece Adliyesindeki hırsızlığa benzer bir olay da İzmir’de yaşandı. İzmir'in Kınık ilçesinde adli emanet deposundan 2 kilogram uyuşturucu çalındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde adli emanet deposundan 2 kilogram uyuşturucu çalındı. Uyuşturucunun kalitesini kontrol etmesi için irtibat kurulan D.G., 2 Şubat tarihinde Kınık Adliyesi İcra Müdürü T.T.'yi arayarak ihbarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre İcra Müdürü T.T. durumu tutanak altına aldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve yerini belirledi. Düzenlenen operasyonla, aralarında adliye personelininde olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan incelemeler sonucunda 29 Ocak günü saat 20.05 ile 20.32 arasında zabıt katipleri S.A. ve V.E. ile hizmetli O.M.'nin adliye binasına geldikleri ve adli emanet deposundan bir koli çıkardıkları tespit edildi.

Şüphelilerin sahte imha tutanağı düzenleyerek depodan çıkardıkları uyuşturucu maddenin satışı için ise M.Ş., K.Ş., A.İ. ve U.K. aracılığıyla D.G. ile irtibata geçtikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.