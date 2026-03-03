Türk gazeteciler İsrail tarafından gözaltına alındı! İletişim Başkanı Duran'dan açıklama: Hassasiyetle takip ediyoruz.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in basına yönelik saldırılarına bir yenisinin eklendiğini belirterek, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını açıkladı. Duran, gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamaları şöyle: "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim.

Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."