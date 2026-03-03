Balıkesir'de bitkin halde bulunan porsuk yavrusu koruma altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kırsal alanda bitkin halde bulunan porsuk yavrusu, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Kırsal alanda gezintiye çıkan bir vatandaş, annesi yanında olmayan ve tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda olduğu değerlendirilen porsuk yavrusunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yavru porsuk, rehabilitasyon merkezine nakledildi. Kazdağları Milli Parkı Milli Parklar Şefliğinde görevli Veteriner Hekim Ertan Şenol tarafından yapılan ilk kontrollerde hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru porsuğun beslenme ve gelişim sürecinin titizlikle takip edildiği bildirildi.



Yetkililer, porsuk yavrusunun doğal ortamında kendi başına yaşamını sürdürebilecek erişkinliğe ve güce ulaşıncaya kadar misafir edileceğini, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.



Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayvanlarıyla karşılaşan vatandaşların müdahale etmek yerine durumu vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirmesinin, ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıdığını hatırlattı.