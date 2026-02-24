"Ormanın hayaleti" vaşak Kemaliye'de görüntülendi

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 09:31

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.