Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 661 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 661 adet hapı ele geçirildi, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.