Hatay'da alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamasına göre, alışveriş merkezindeki bir mağazanın görevlileri, deneme kabinine giren şüphelinin, çıkarken ürünlerin alarm sistemlerini çöpe attığını fark etti.



Görevlilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.



H.A'nın üst aramasında, alarmları sökmek amacıyla kullanılan tornavida, parçalanmış alarm aparatları, mont ve 2 pantolon ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının elinde birçok ürünle kabine girmesi yer alıyor.