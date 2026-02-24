Bursa'da asayiş ve trafik uygulaması

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçede trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada durdurulan araçların sürücülerinin kimlik, ehliyet ve GBT sorgulamaları yapıldı. Sürücüler alkol testine tabi tutuldu, araçların bagajları da kontrol edildi. 'Trafik Kanunu' kapsamında emniyet kemeri kullanımı, abartı egzoz, yüksek sesle müzik yayını ve diğer trafik kurallarına yönelik denetimler de yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında idari işlem uygulandı. Denetimlerin kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanması için devam edeceği bildirildi.