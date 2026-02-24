51 yıllık sır perdesi aralanıyor! Marmara'da düşen uçağın enkazında yeni parçalar bulundu

Marmara Denizi'ne 30 Ocak 1975 tarihinde düşen, 42 kişinin hayatını kaybettiği ve o günden bu yana enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 tipi uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor. Sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi bugün 5'nci kez Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı çalışmalarda, su altı dronu deniz altında SONAR ve dip taraması yaptı. Yapılan taramalarda uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntülendi. Öte yandan Nedim Kuru, Marmara Denizi'nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.