Çiftliklerde mahsur kalan hayvanlar botla kurtarılıyor
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Edirne'de nehir taşkınlarının vurduğu bölgelerde mahsur kalan çiftlik hayvanlarını kurtarmak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Botlarla karaya ulaştırılan hayvanlar, nehir kenarında bekleyen kamyonlara nakledilerek güvenli bölgelere tahliye edildi.
Meriç Nehri'nin yatağından taşması sonucu sular altında kalan Bosnaköy ve Karaağaç mevkilerindeki besi çiftliklerinde, su seviyesinin aniden yükselmesiyle yüzlerce koyun mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zodyak botlarla ulaştıkları ağıllarda mahsur kalan hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Ekipler, akıntıya ve yükselen suya karşı mücadele ederek koyunları tek tek botlara taşıdı.
Botlarla karaya ulaştırılan hayvanlar, nehir kenarında bekleyen kamyonlara nakledilerek güvenli bölgelere tahliye edildi.