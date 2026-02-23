Artvin'de cami lojmanında yangın
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde cami lojmanında çıkan yangın nedeniyle lojman kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Edinilen bilgiye göre, Alabalık köyünde bulunan köy camisinin lojmanında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden köy sakinleri, ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken lojman kullanılamaz hale geldi. Aynı noktadaki lojmanın yaklaşık 13-14 yıl önce de benzer bir yangın geçirdiği ve onarılarak yeniden hizmete açıldığı öğrenildi.