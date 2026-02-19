Cani hemşire Hazal Dırık kendisini savundu: Çok pişmanım

Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklama kararı verilmişti. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşma yapıldı.

DURUŞMAYA SANIK VE TARAF AVUKATLARI KATILDI

Mahkeme başkanı mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanan sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'a söz verdi. H.D.B, "Yaptığım davranış bir anlık refleks ile oldu. Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum. Ben bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım hareketten dolayı" dedi.