Sanal oyun gerçek ölüm: 13 yaşındaki Eymen’in hazin sonu

17 Şubat 2026

Trabzon’da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, odasında ölü bulundu. İddialara göre küçük Eymen, sanal bir oyundaki ölümcül görevi yerine getirmek için yaşamına son verdi. Ekranların arkasındaki gizli tehdit bir ocağı daha söndürürken, bu trajedi dijital dünyadaki denetimsizliğin korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.