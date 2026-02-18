CHP'li İstanbul Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde suya rekor zam! Faturalar cep yakacak
CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde suya fahiş oranda zam yapıldı. Alınan karara göre konut aboneleri için 30 metreküpe kadar olan su tüketimi İstanbul'da 110 TL'den 120 TL'ye, Ankara'da 139 TL'den 146 TL'ye, İzmir'de 149 TL'den 201 TL'ye yükseltildi.
CHP yönetimindeki belediyelerde aylardır yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar adeta isyan ederken, temel bir hak olan suya erişim lüks hâline geldi. Vatandaşlar susuzluk çilesiyle baş başa kalırken, hanelerine gelen su faturaları akaryakıt, elektrik ve doğal gaz faturalarını geride bırakacak seviyelere çıkarıldı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SUYA ZAM
Vatandaşın bütçesini zorlayan zamlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de zirveye ulaştı. İstanbul'da konut aboneleri için 30 metreküpe kadar olan tüketimde 2025 yılı sonunda 110 lira bandında olan suyun birim fiyatı, son artışla 120 liraya yaklaştı. Ankara'da aynı tüketim aralığında 2025 yıl sonunda 139 lira olan birim fiyatı, yeni tarifeyle birlikte 146 liraya yükseldi.
|İl
|2025
|2026
|Yıllık zam oranı
|İstanbul
|110 TL
|120 TL
|%9,09
|Ankara
|139 TL
|146 TL
|%5,04
|İzmir
|149 TL
|201 TL
|%34,90
İzmir'de ise 2025 yılının başında 149 lira olan su birim bedeli, yıl sonundan itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte tam 201 liraya çıkarıldı. 3 büyükşehirde uygulanacak zamlı tarife şubat ayında geçerli olacak.
"HANELERE SU TEMİN ETMEK BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA"
Yaşanan su kesintileri ve yönetim zafiyetleri karşı sorumluluk almaktan kaçan CHP'li belediyeleri, suçu başka kurumlara atma telaşı ise dikkatlerden kaçmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, belediyelerin su temin etmenin belediyeler tarafından yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, "5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7'nci maddesinde açıkça belli, hanelere suyu temin etmek Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğudur" sözleriyle net bir şekilde durumu özetledi.
Yalçın, vatandaşların Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a susuzluk çilesi nedeniyle tepki gösterdiğini belirterek "ASKİ'nin üzerindeki baskıyı atmak için DSİ'nin görevidir diyerek su sorununu farklı konularla çarpıtıyorlar." diyerek CHP'li belediyelerin beceriksizliklerini perdelemeye çalıştıklarını aktardı.