CHP'li İstanbul Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde suya rekor zam! Faturalar cep yakacak

CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde suya fahiş oranda zam yapıldı. Alınan karara göre konut aboneleri için 30 metreküpe kadar olan su tüketimi İstanbul'da 110 TL'den 120 TL'ye, Ankara'da 139 TL'den 146 TL'ye, İzmir'de 149 TL'den 201 TL'ye yükseltildi.

CHP yönetimindeki belediyelerde aylardır yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar adeta isyan ederken, temel bir hak olan suya erişim lüks hâline geldi. Vatandaşlar susuzluk çilesiyle baş başa kalırken, hanelerine gelen su faturaları akaryakıt, elektrik ve doğal gaz faturalarını geride bırakacak seviyelere çıkarıldı. CHP'Lİ İSTANBUL ANKARA VE İZMİR BB'DE SUYA FAHİŞ ZAM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SUYA ZAM Vatandaşın bütçesini zorlayan zamlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de zirveye ulaştı. İstanbul'da konut aboneleri için 30 metreküpe kadar olan tüketimde 2025 yılı sonunda 110 lira bandında olan suyun birim fiyatı, son artışla 120 liraya yaklaştı. Ankara'da aynı tüketim aralığında 2025 yıl sonunda 139 lira olan birim fiyatı, yeni tarifeyle birlikte 146 liraya yükseldi. 3 BÜYÜKŞEHİRDE SUYUN METREKÜP FİYATLARI İl 2025 2026 Yıllık zam oranı İstanbul 110 TL 120 TL %9,09 Ankara 139 TL 146 TL %5,04 İzmir 149 TL 201 TL %34,90

A Haber - Ekran Görüntüsü İzmir'de ise 2025 yılının başında 149 lira olan su birim bedeli, yıl sonundan itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte tam 201 liraya çıkarıldı. 3 büyükşehirde uygulanacak zamlı tarife şubat ayında geçerli olacak.