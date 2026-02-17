Ocaktaki düdüklü tencere bomba gibi patladı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kayseri'de yaşanan korkunç bir kazada, ocakta pişirme yapılan düdüklü tencere bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlamanın şiddetiyle evin mutfağı tamamen hasar görürken olay yerinin son hali görenleri şoke etti. İşte o görüntüler...
Ev sahibi Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 14 katlı binada meydana geldi.
Apartmanın 9'uncu katında yaşayan Hatice S., evdeki çiçekleri suladığı sırada yemek pişirmek için ocağa bıraktığı düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu mutfak kullanılamaz hale gelirken, Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.