Ocaktaki düdüklü tencere bomba gibi patladı!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 19:39 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 19:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kayseri'de yaşanan korkunç bir kazada, ocakta pişirme yapılan düdüklü tencere bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlamanın şiddetiyle evin mutfağı tamamen hasar görürken olay yerinin son hali görenleri şoke etti. İşte o görüntüler...