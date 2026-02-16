Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı | "Göçükteki 1 kişiden ses alındı"

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 15:21 Son Güncelleme: 16 Şubat 2026 15:48

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göçükte 3 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Zonguldak Valisi göçükteki 1 kişiden ses alındığını açıkladı.