Düzce’de otomobil halk otobüsüne çarptı! 5 yaralı: Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 23:53 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 00:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Düzce’de lüks bir otomobilin halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar, yaralılara yardım etmek için hemen olay yerine koştu. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.