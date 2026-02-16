Düzce’de otomobil halk otobüsüne çarptı! 5 yaralı: Kaza anı kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Düzce’de lüks bir otomobilin halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar, yaralılara yardım etmek için hemen olay yerine koştu. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki lüks otomobil halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otobüste bulunan yolcular panik yaşadı. Kazayı gören bir restorandaki müşteriler ve çalışanlar olay yerine koşarak, yaralılara yardım etti.
KAZA ANI KAMERADA
Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kazazedelere müdahalede bulundu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.