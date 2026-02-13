CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde sağanak kaosu: Yollar göle döndü vatandaş mahsur kaldı!

Adana'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış, CHP'li büyükşehir belediyesinin "vizyon projesi" olarak sunulan noktaları vurdu. Seyhan ilçesinde E-5 karayolu üzerindeki bir alt geçidin tamamen suyla dolduğunu bildiren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "2022 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve açılışını dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği bu alt geçit şu an tamamen su altında ve kullanılamaz halde," sözleriyle skandalı gözler önüne serdi.

Alt geçitteki tahliye sisteminin çöktüğünü belirten Uğur, "Su pompaları çalışmıyor çünkü jeneratör yok. Borular kırılmış, tahliye edilen sular tekrar alt geçide akıyor. Şehirler arası bir yol olan E-5'te ulaşım kilitlenmiş durumda, vatandaşlar sabah sabah bu eziyeti yaşatan yönetime tepki gösteriyor," şeklinde konuştu.

foto:ahaber.com.tr

49 İLDE ALARM: YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıları devam ederken, lodos ve sağanağın yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde taşkın riskinin arttığı belirtilirken, CHP'li belediyelerin yönettiği illerdeki altyapı zafiyeti, her yağmurda olduğu gibi bu kez de binlerce vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Stüdyodan durumu değerlendiren Cansın Helvacı ise "Yurt genelinde 49 il için alarm var, Ege ve Akdeniz'de benzer sahneler yaşanıyor," diyerek uyarılarda bulundu.