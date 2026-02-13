CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde sağanak kaosu: Yollar göle döndü vatandaş mahsur kaldı!
Meteoroloji’nin 49 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından Ege ve Akdeniz’de etkili olan şiddetli sağanak hayatı felç etti. CHP’li belediyelerin yönettiği İzmir, Antalya ve Adana’da yollar göle dönerken, rögarlar taştı, alt geçitler sular altında kaldı. Araçların mahsur kaldığı, bazı ilçelerde eğitime ara verildiği kentlerde vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Sahadaki son durumu A Haber muhabirleri aktarırken altyapı yetersizliği bir kez daha gündeme geldi.
Türkiye genelinde 49 il için 'sarı kodlu' meteorolojik uyarı yapılırken, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. CHP'li belediyelerin yönetimindeki İzmir, Antalya ve Adana'da kronikleşen altyapı sorunları bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Caddelerin göle döndüğü, rögarların patladığı ve araçların sular altında kaldığı kentlerde vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, birçok ilçede eğitime ara verilmek zorunda kalındı.
ANTALYA'DA ALTYAPI SINIFTA KALDI: ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışın ardından kentin göbeğinde oluşan manzara, altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Konyaaltı ilçesinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Kartal Oğuz, "Şu anda Antalya'nın göbeğindeyiz ve net bir şekilde altyapı sorunu yaşanıyor." dedi.
Oğuz, "Araçlar yarı beline kadar su içerisinde kalmış durumda, bazı sürücüler can güvenliklerini korumak adına araçlarıyla kaldırımlara çıkmak zorunda kaldı," sözleriyle sahadaki kaosu aktardı.