CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde sağanak kaosu: Yollar göle döndü vatandaş mahsur kaldı!

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde sağanak kaosu: Yollar göle döndü vatandaş mahsur kaldı!

Meteoroloji’nin 49 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından Ege ve Akdeniz’de etkili olan şiddetli sağanak hayatı felç etti. CHP’li belediyelerin yönettiği İzmir, Antalya ve Adana’da yollar göle dönerken, rögarlar taştı, alt geçitler sular altında kaldı. Araçların mahsur kaldığı, bazı ilçelerde eğitime ara verildiği kentlerde vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Sahadaki son durumu A Haber muhabirleri aktarırken altyapı yetersizliği bir kez daha gündeme geldi.

Türkiye genelinde 49 il için 'sarı kodlu' meteorolojik uyarı yapılırken, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. CHP'li belediyelerin yönetimindeki İzmir, Antalya ve Adana'da kronikleşen altyapı sorunları bir kez daha gün yüzüne çıktı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE 'SAĞANAK' REZALETİ

Caddelerin göle döndüğü, rögarların patladığı ve araçların sular altında kaldığı kentlerde vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, birçok ilçede eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

ANTALYA'DA ALTYAPI SINIFTA KALDI: ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışın ardından kentin göbeğinde oluşan manzara, altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Konyaaltı ilçesinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Kartal Oğuz, "Şu anda Antalya'nın göbeğindeyiz ve net bir şekilde altyapı sorunu yaşanıyor." dedi.

Oğuz, "Araçlar yarı beline kadar su içerisinde kalmış durumda, bazı sürücüler can güvenliklerini korumak adına araçlarıyla kaldırımlara çıkmak zorunda kaldı," sözleriyle sahadaki kaosu aktardı.

Meteorolojinin metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklediğini hatırlatan Oğuz, bölgedeki motosikletli vatandaşların sular arasında mahsur kaldığını, Kaş, Demre, Finike, Alanya, Gazipaşa ve Kumluca ilçelerinde okulların tatil edildiğini, "Deyim yerindeyse yollar göle dönmüş durumda, duraklarda bekleyen vatandaşlar bile sular altında kalmamak için bölgeden uzaklaşıyor," ifadeleriyle paylaştı.

İZMİR'DE 15 YILLIK ÇİLE: RÖGARLAR GAYZER GİBİ PATLADI

Sağanak yağışın vurduğu bir diğer adres olan İzmir'de, Mavişehir ve Ulukent bölgeleri sular altında kaldı. Yıllardır çözülemeyen altyapı sorununa dikkat çeken A Haber muhabiri Tayfun Er, "Ulukent Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır altyapı sorunları nedeniyle her yağmurda benzer manzaralar yaşanıyor. Vatandaşlar evlerine ve bahçelerine su girmesin diye kendi imkanlarıyla barikatlar kurmuş durumda," dedi.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birleşik olmasının büyük bir felakete davetiye çıkardığını belirten Er, "Rögar kapaklarından sular adeta bir gayzer gibi fışkırıyor. İzmir Valiliği derelerin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle taşkın uyarısı yaparken, vatandaşlar araçlarının su alması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor," ifadelerini kullandı.

ADANA'DA KILIÇDAROĞLU'NUN AÇTIĞI ALT GEÇİTTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Adana'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış, CHP'li büyükşehir belediyesinin "vizyon projesi" olarak sunulan noktaları vurdu. Seyhan ilçesinde E-5 karayolu üzerindeki bir alt geçidin tamamen suyla dolduğunu bildiren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "2022 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve açılışını dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği bu alt geçit şu an tamamen su altında ve kullanılamaz halde," sözleriyle skandalı gözler önüne serdi.

Alt geçitteki tahliye sisteminin çöktüğünü belirten Uğur, "Su pompaları çalışmıyor çünkü jeneratör yok. Borular kırılmış, tahliye edilen sular tekrar alt geçide akıyor. Şehirler arası bir yol olan E-5'te ulaşım kilitlenmiş durumda, vatandaşlar sabah sabah bu eziyeti yaşatan yönetime tepki gösteriyor," şeklinde konuştu.

49 İLDE ALARM: YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıları devam ederken, lodos ve sağanağın yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde taşkın riskinin arttığı belirtilirken, CHP'li belediyelerin yönettiği illerdeki altyapı zafiyeti, her yağmurda olduğu gibi bu kez de binlerce vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Stüdyodan durumu değerlendiren Cansın Helvacı ise "Yurt genelinde 49 il için alarm var, Ege ve Akdeniz'de benzer sahneler yaşanıyor," diyerek uyarılarda bulundu.

