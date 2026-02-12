Küçükçekmece'de yıkım sırasında korku dolu anlar! Bina komşu binanın üzerine devrildi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberi...Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberi...Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi.
İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Haberin ayrıntıları geliyor.