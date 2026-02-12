CANLI YAYIN

Küçükçekmece'de yıkım sırasında korku dolu anlar! Bina komşu binanın üzerine devrildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Küçükçekmece'de yıkım sırasında korku dolu anlar! Bina komşu binanın üzerine devrildi

Son dakika haberi...Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika haberi...Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YIKIM SIRASINDA KORKU DOLU ANLAR!

Haberin ayrıntıları geliyor.

Yıkımın izleri siliniyor!Yıkımın izleri siliniyor! YIKIMIN İZLERİ SİLİNİYOR!
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın