Yıkımın izleri siliniyor! Sağlıkta ve sosyal yaşamda yeni dönem





"HALA İLÇEMİZ VE İLİMİZİN GÖZ BEBEĞİ KONUMUNDA"



Hastanenin Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, AA muhabirine, hastanenin her geçen yıl hasta bakım sayısını artırdığını söyledi.



Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için tüm personelin özveriyle çalıştığını dile getiren Bayrakçıoğlu, şöyle konuştu:



"Hastanemiz halkımız tarafından çok ciddi şekilde takdir gördü ve görmeye devam ediyor. Defne Devlet Hastanesi hala ilçemiz ve ilimizin göz bebeği konumunda. Cumhurbaşkanımızın da özel önem verdiği bir hastane. Depremden sonra 57 gün gibi kısa süre içerisinde yapıldı ve hizmete girdi. Hastanenin her süreci Cumhurbaşkanımız tarafından özellikle takip edildi."



Bayrakçıoğlu, normal doğumun teşvikine yönelik çalışmaların ve hijyen alanındaki uygulamaların hastaneye başarı belgeleri kazandırdığını anlattı.



Hastanenin imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bayrakçıoğlu, 54 olan yoğun bakım ünite sayısını artırmayı, palyatif bakım, fizik tedavi ve hemodiyaliz ünitelerini de genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

DEPREMDE 80 SANTİMETRE ÇÖKEN İSKENDERUN SAHİLİNİN ÇEHRESİ, MODERN PEYZAJ UYGULAMALARIYLA DEĞİŞTİ Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme meydana geldiği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip sosyal donatılarla güzelleştirilen İskenderun sahili, hem spor yapmak hem de deniz havası almak isteyenleri buluşturuyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun'da, binalar ve tarihi yapıların yanı sıra sahil bandı zarar gördü.



Afette 80 santimetre çökme meydana gelen sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı su altında kaldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deniz kenarında gerekli tahkimatların yapılmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" başlatıldı.



Modern peyzaj uygulamalarıyla yenilenen, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler ve dinlenme alanları eklenen sahilin ilk etabı, 29 Ekim 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle açıldı.



Deniz kenarında vakit geçirmek, temiz havada yürüyüş ve spor yapmak isteyenleri ağırlayan sahilin ikinci etabında çalışmalar sürüyor.