Yıkımın izleri siliniyor! Sağlıkta ve sosyal yaşamda yeni dönem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yıkımın izleri siliniyor! Sağlıkta ve sosyal yaşamda yeni dönem

Hükümet, 6 Şubat'ın izlerini dev yatırımlarla siliyor. Balcalı Hastanesi modernize edilerek güçlendirildi, iki ayda açılan Defne Devlet Hastanesi milyonlara şifa dağıtan merkez oldu, yenilenen İskenderun sahili ise sosyal yaşama nefes aldırıyor. Sağlıktan sosyal donatıya, bölge küllerinden yeniden doğuyor.

Deprem bölgesinde yatırım atağı sürüyor! Adana Balcalı'da modern güçlendirme, Hatay Defne'de rekor sürede milyonluk sağlık hizmeti ve İskenderun'un çöken sahilinin sosyal donatılarla ayağa kaldırılması; devletin tüm imkanlarının bölge için seferber edildiğinin en somut kanıtı olarak dikkat çekiyor.

DEPREMDE HASAR GÖREN BALCALI HASTANESİ DAHA MODERN ŞEKİLDE HİZMET VERECEK

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, güçlendirme çalışmalarının ardından daha modern şekilde hizmet verecek.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan hastanenin iki blokunda güçlendirme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Hastanenin, üniversitenin dışa yansıyan en önemli yüzü olduğunu ifade eden Beriş, "Balcalı Hastanesi sadece Adana'ya değil, tüm bölgeye ve ülkeye hizmet ediyor. Üniversitemizin en önemli markası konumunda." dedi.

Beriş, güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah mart ayında her iki blokun renovasyon (onarım) çalışması bitecek. Şu anda hastanemiz 3 ayrı yerde geçici olarak çalışıyor. Tekrar iki ana blokumuza hastanemizi toplayacağız. Tam kapasiteyle bölgeye ve tüm ülkeye hizmet vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verdiği destekle özellikle kaynaklarımızı burada kullanarak inşa sürecini hızlandırdık. Bu anlamda martta inşaatları bitirmeyi planlıyoruz. İnşaatlar bittikten sonra burayı başhekimliğimize vereceğiz. Başhekimlik de planlaması doğrultusunda hastanedeki servisleri ve poliklinikleri ilgili yerlere yerleştirecek. Bu yılın ilk yarısında Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesini eskisinden daha güçlü bir şekilde hizmete almaya ve Adanalılara sağlık alanında hizmet sunmaya devam edeceğiz."

Rektör Prof. Dr. Beriş, çalışmaların ardından hastanenin yatak kapasitesinin 1150'den 900'e düşeceğini belirtti.

Blokların birinde bulunan koğuş sistemini yeni projeyle nitelikli odalara çevirdiklerini ifade eden Beriş, şunları kaydetti:

"Burada eskisine göre daha nitelikli sağlık hizmeti sunma şansımız olacak. Renovasyonun neden olduğu etkilerden biri ortaya çıkan kirişler, kolonlar, perdeler ve koğuş sisteminden nitelikli odalara dönmemiz nedeniyle kapasite kullanımında belli bir azalma söz konusu olacak. Bu açığı da telafi etmek için daha yeni ve modern hastane projesi hazırladık. Bunu da inşallah 2026 yılı içerisinde projelerini de onaylatıp uygulama sürecine başlayacağız."

DEPREMİN ARDINDAN 2 AYDA TAMAMLANAN HASTANE HATAY'IN SAĞLIK YÜKÜNÜ SIRTLADI

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetzedelerin şifa bulması için iki ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar 1 milyon 900 bin poliklinik, 576 bin de acil servis hizmeti verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan hastane, Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte şifa arayan afetzedelere umut oldu.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki 300 yataklı hastane, kısa sürede kentin sağlık yükünü sırtlayan merkezlerden biri haline geldi.

Açıldığı günden bu yana 1 milyon 900 bin poliklinik hizmeti verilen hastanede, 576 bin acil vakaya müdahale edildi.

Defne Devlet Hastanesi, bu sürede 38 binden fazla ameliyat ve 4 bini aşkın doğuma ev sahipliği yaptı.

Depreme dayanıklı inşa edilen hastanede, 128'i doktor, 309'u hemşire olmak üzere 1113 sağlık çalışanı görevini sürdürüyor.

"HALA İLÇEMİZ VE İLİMİZİN GÖZ BEBEĞİ KONUMUNDA"

Hastanenin Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, AA muhabirine, hastanenin her geçen yıl hasta bakım sayısını artırdığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için tüm personelin özveriyle çalıştığını dile getiren Bayrakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanemiz halkımız tarafından çok ciddi şekilde takdir gördü ve görmeye devam ediyor. Defne Devlet Hastanesi hala ilçemiz ve ilimizin göz bebeği konumunda. Cumhurbaşkanımızın da özel önem verdiği bir hastane. Depremden sonra 57 gün gibi kısa süre içerisinde yapıldı ve hizmete girdi. Hastanenin her süreci Cumhurbaşkanımız tarafından özellikle takip edildi."

Bayrakçıoğlu, normal doğumun teşvikine yönelik çalışmaların ve hijyen alanındaki uygulamaların hastaneye başarı belgeleri kazandırdığını anlattı.

Hastanenin imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bayrakçıoğlu, 54 olan yoğun bakım ünite sayısını artırmayı, palyatif bakım, fizik tedavi ve hemodiyaliz ünitelerini de genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

DEPREMDE 80 SANTİMETRE ÇÖKEN İSKENDERUN SAHİLİNİN ÇEHRESİ, MODERN PEYZAJ UYGULAMALARIYLA DEĞİŞTİ

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme meydana geldiği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip sosyal donatılarla güzelleştirilen İskenderun sahili, hem spor yapmak hem de deniz havası almak isteyenleri buluşturuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun'da, binalar ve tarihi yapıların yanı sıra sahil bandı zarar gördü.

Afette 80 santimetre çökme meydana gelen sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı su altında kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deniz kenarında gerekli tahkimatların yapılmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" başlatıldı.

Modern peyzaj uygulamalarıyla yenilenen, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler ve dinlenme alanları eklenen sahilin ilk etabı, 29 Ekim 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle açıldı.

Deniz kenarında vakit geçirmek, temiz havada yürüyüş ve spor yapmak isteyenleri ağırlayan sahilin ikinci etabında çalışmalar sürüyor.

"İSKENDERUN'UN DENİZLE BAĞI NİTELİKLİ VE ÇAĞDAŞ ÇEHREYE KAVUŞTU"

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, İskenderun sahilindeki çalışmanın Hatay'ın yeniden ayağa kalktığının sembolü olduğunu söyledi.

Sosyal donatı alanlarıyla şekillendirilen sahilin, vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"İskenderun'umuzun denizle kurduğu bu kadim bağ, bu projeyle daha güvenli, nitelikli ve çağdaş bir çehreye de kavuşmuştur. Sahil bandında gerçekleştirilen bu çevre düzenlemesi, şehrimizin sosyal yaşamına, turizmine ve ekonomik hareketine önemli katkılar sağlayacaktır. İskenderun sahilinde ortaya çıkan bu yeni yaşam alanı, Hatay'ımızın geleceğine duyulan inancın, devlet ve millet dayanışmasının da somut bir tezahürüdür."

"SAHİLİN ATMOSFERİ, RÜZGARI BANA SAKİNLİK VE HUZUR VERİYOR"

Sahilin ziyaretçilerinden Ömer Adil Tüfekçioğlu, depremde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı aile apartmanının çökmesi sonucu annesi, babası ve iki kardeşi ile 13 yakınını kaybettiğini, afet sırasında yatılı okulda olduğu için hayatta kaldığını anlattı.

Tüfekçioğlu, sahilde vakit geçirip moral bulmaya çalıştığını belirterek, "Sahilin atmosferi, rüzgarı bana sakinlik ve huzur veriyor. Sahil depremden önce güzeldi, şimdi daha da güzel olmuş. Parklar da eskisinden daha güzel. İnsanın gezdikçe gezesi geliyor. Genelde arkadaşlarımızla buraya geliyoruz." dedi.

Berat Madeni de sahilin yeni halini beğendiğini ifade ederek, "Sahil inanılmaz bir yer, gerçekten çok güzel olmuş. Eski halinden eser yok. Çocukluğumuzun geçtiği yerleri tekrar güzel görebilmek bize motivasyon kaynağı oluyor." diye konuştu.

Gülsüm Yavuz da çocuklarıyla sık sık sahilde oynamaya geldiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

