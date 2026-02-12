Bir damla yağmurla altyapı iflas etti! İzmir ve Antalya'da belediyeler nerede?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege ve Akdeniz kıyıları için yaptığı 'çok kuvvetli sağanak' ve 'fırtına' uyarılarının ardından bölgede hayat durma noktasına geldi. Antalya ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilograma kadar ulaşabileceği öngörülürken, sel tehlikesine karşı tüm birimler teyakkuza geçti.

A Haber ekipleri, fırtınanın ve yağışın vurduğu noktalardan son durumu anbean aktardı. İşte son durum;