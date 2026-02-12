Bir damla yağmurla altyapı iflas etti! İzmir ve Antalya'da belediyeler nerede?
Meteoroloji’nin Ege ve Akdeniz için yaptığı “çok kuvvetli sağanak ve fırtına” uyarısının ardından bölgede alarm verildi. Antalya’dan İzmir’e kadar birçok ilde metrekareye 100 kilograma varan yağış beklenirken, sel riskine karşı ekipler teyakkuza geçti. Antalya’da fırtına etkisini artırırken, İzmir Mavişehir’de altyapı yetersizliği nedeniyle sokaklar göle döndü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabirleri Kartal Oğuz ve Tayfun Er sahadan aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege ve Akdeniz kıyıları için yaptığı 'çok kuvvetli sağanak' ve 'fırtına' uyarılarının ardından bölgede hayat durma noktasına geldi. Antalya ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilograma kadar ulaşabileceği öngörülürken, sel tehlikesine karşı tüm birimler teyakkuza geçti.
A Haber ekipleri, fırtınanın ve yağışın vurduğu noktalardan son durumu anbean aktardı. İşte son durum;
ANTALYA'DA FIRTINA KAPIDA: BAREM GENİŞ TUTULDU
Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Bölgedeki son durumu değerlendiren A Haber Muhabiri Kartal Oğuz, "Sabah saat 08.00'deki bağlantımızın ardından Antalya'da yağış şiddetini bir nebze daha artırdı ancak şu an için kısa bir ara vermiş durumda." dedi.
Oğuz, "Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz şu an risksiz görünse de Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı ciddiyetini koruyor. Metrekareye 25 ila 75 kilogram arasında yağış düşme ihtimali nedeniyle barem oldukça geniş tutuldu" ifadelerini kullandı.