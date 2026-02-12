CANLI YAYIN

Bir damla yağmurla altyapı iflas etti! İzmir ve Antalya'da belediyeler nerede?

Meteoroloji’nin Ege ve Akdeniz için yaptığı “çok kuvvetli sağanak ve fırtına” uyarısının ardından bölgede alarm verildi. Antalya’dan İzmir’e kadar birçok ilde metrekareye 100 kilograma varan yağış beklenirken, sel riskine karşı ekipler teyakkuza geçti. Antalya’da fırtına etkisini artırırken, İzmir Mavişehir’de altyapı yetersizliği nedeniyle sokaklar göle döndü. Bölgedeki son durumu A Haber muhabirleri Kartal Oğuz ve Tayfun Er sahadan aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege ve Akdeniz kıyıları için yaptığı 'çok kuvvetli sağanak' ve 'fırtına' uyarılarının ardından bölgede hayat durma noktasına geldi. Antalya ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilograma kadar ulaşabileceği öngörülürken, sel tehlikesine karşı tüm birimler teyakkuza geçti.

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

A Haber ekipleri, fırtınanın ve yağışın vurduğu noktalardan son durumu anbean aktardı. İşte son durum;

ANTALYA'DA FIRTINA KAPIDA: BAREM GENİŞ TUTULDU

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Bölgedeki son durumu değerlendiren A Haber Muhabiri Kartal Oğuz, "Sabah saat 08.00'deki bağlantımızın ardından Antalya'da yağış şiddetini bir nebze daha artırdı ancak şu an için kısa bir ara vermiş durumda." dedi.

Oğuz, "Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz şu an risksiz görünse de Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı ciddiyetini koruyor. Metrekareye 25 ila 75 kilogram arasında yağış düşme ihtimali nedeniyle barem oldukça geniş tutuldu" ifadelerini kullandı.

Şehrin genelindeki olumsuz hava koşullarına dikkat çeken Oğuz, "Antalya'nın tüm ilçelerini kapsayacak şekilde fırtına uyarısı yapıldı. Muğla sınırındaki Kaş'tan Mersin sınırındaki Anamur'a kadar fırtına bekleniyor. Şu an Antalya merkezde 12, Alanya'da ise 15 derecelik bir sıcaklık var. Nem oranı ise yüzde 90 civarında seyrediyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

İZMİR MAVİŞEHİR'DE ALTYAPI ÇÖKTÜ: SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ege Bölgesi'nde de benzer bir tablo hâkimken, İzmir'de sağanak yağış sonrası bildik görüntüler tekrar yaşandı. İzmir'in 30 ilçesi için sarı kodlu uyarı yapıldığını belirten A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Manisa, Aydın ve Muğla'da da benzer uyarılar var; hatta Muğla Bodrum'da ilkokullar tatil edildi. İzmir'in en nezih yerleşim alanlarından biri olan Mavişehir'de ise durum içler acısı." dedi.

Er, "Yıllar içerisinde İZSU tarafından yapılan motopomp ve kanal çalışmalarına rağmen sokaklar tamamen su altında kalmış durumda" dedi.

"SİSTEM ÇÖKTÜ, KANALİZASYON SULARI TAŞIYOR"

Bölgedeki altyapı yetersizliğine ve vatandaşların yaşadığı zorluklara değinen Tayfun Er, "Rögarlardan kanalizasyon suları taşıyor ve sistem maalesef çökmüş durumda. Personel rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalışıyor, pompalar devreye sokulmuş ama bir tane bile vidanjörün bölgeye gelmediğini görüyoruz.

Er, "Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmaması nedeniyle ağır bir koku bölgeye hâkim olmuş vaziyette. Yağışın akşam saat 16.00'ya kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullanarak İzmir'deki son tabloyu paylaştı.

