Lüks otomobil kaçakçılığında yok artık dedirten yöntemler! Fenomenin aracı da Interpol listesinde

İstanbul’da 65 milyon TL değerindeki lüks araçlara yönelik düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Interpol tarafından aranan çalıntı araçları Türkiye’ye getiren şebekenin kullandığı yöntemler ise kaçakçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Araçlardan birinin sosyal medya fenomeni Ferdi Gökçe'ye ait olduğu tespit edildi.

Lüks otomobil kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, megakentte otomotiv kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Son olarak 14 şüphelinin gözaltına alındığı pes dedirten bir operasyon gerçekleşti.

FENOMENİN ARACI DA LİSTEDE

İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ele geçirildi. Olayda 14 şüpheli gözaltına alınırken, el konulan araçlardan birinin oto ekspertiz işi yapan sosyal medya fenomeni Ferdi Gökçe'ye ait olduğu belirlendi.

YÖNTEMLER PES DEDİRTEN CİNSTEN

Araçların, yasal süre içerisinde yeniden yurt dışına çıkarılması gerekirken, bu sürenin bilinçli olarak aşıldığı ve çıkış işlemi yapılmadan Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bazı araçların tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere devredildiği kayda geçti. Araçların bir kısmının ise yurt dışında bankalardan kredi çekilerek satın alındığı, kredilerin ödenmemesi üzerine haklarında çalıntı kaydı oluşturulduğu ve Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

65 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ARAÇLARA EL KONULDU

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda toplam değeri 65 milyon lirayı bulan 11 lüks araca el konuldu. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi. Ele geçirilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

