Avrupa pazarında ilk 4'e girdik! Türkiye elektrikli otomobilde zirveye koşuyor

Elektrikli otomobiller küresel otomotiv pazarında adeta bir akım haline geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin de bu dönüşümde Avrupa'nın öne çıkan ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

TÜRKİYE, AVRUPA PAZARINDA İLK 4'TE

Yeni otomobil satışlarında elektrikli araçların payının Avrupa genelinde yaklaşık yüzde 17 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Erkoç, "Türkiye elektrikli araç satış hacmiyle Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük 4. elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi. Bu tablo, elektrikli araçların yalnızca yeni satışlarda değil, ikinci el piyasasında da belirleyici bir ağırlık kazandığını gösteriyor" dedi.

Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobiller içinde elektrikli araçların payının yüzde 2'nin üstüne çıktığını, trafiğe yeni kaydı yapılan otomobillerde ise bu oranın yüzde 16 seviyesini aştığını ifade etti.

Söz konusu verilerin ilerleyen dönemde ikinci el piyasasındaki elektrikli araç sayısını artıracağını vurgulayan Erkoç, bu tercihin arkasında birden fazla yapısal nedenin bulunduğunu dile getirdi.