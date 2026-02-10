Avrupa pazarında ilk 4'e girdik! Türkiye elektrikli otomobilde zirveye koşuyor
Türkiye, ikinci el elektrikli otomobil pazarında vites yükseltiyor. Yerli otomobil Togg'un pazara girişiyle birlikte yeni otomobil satışlarında yakalanan yüzde 16’lık pay, ikinci el piyasasında da talebi artırmaya devam ediyor. Bu dönüşümle birlikte Türkiye; Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından elektrikli araç satış hacmiyle Avrupa’da ilk 4’e girdi.
Elektrikli otomobiller küresel otomotiv pazarında adeta bir akım haline geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin de bu dönüşümde Avrupa'nın öne çıkan ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.
TÜRKİYE, AVRUPA PAZARINDA İLK 4'TE
Yeni otomobil satışlarında elektrikli araçların payının Avrupa genelinde yaklaşık yüzde 17 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Erkoç, "Türkiye elektrikli araç satış hacmiyle Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük 4. elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi. Bu tablo, elektrikli araçların yalnızca yeni satışlarda değil, ikinci el piyasasında da belirleyici bir ağırlık kazandığını gösteriyor" dedi.
Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobiller içinde elektrikli araçların payının yüzde 2'nin üstüne çıktığını, trafiğe yeni kaydı yapılan otomobillerde ise bu oranın yüzde 16 seviyesini aştığını ifade etti.
Söz konusu verilerin ilerleyen dönemde ikinci el piyasasındaki elektrikli araç sayısını artıracağını vurgulayan Erkoç, bu tercihin arkasında birden fazla yapısal nedenin bulunduğunu dile getirdi.
UCUZ YAKIT TERCİH SEBEBİ
Erkoç, bu otomobillerin yakıt maliyeti düşüklüğü, sürüş konforu ve çevresel farkındalık nedeniyle daha fazla tercih edildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu unsurlar, elektrikli araçları geleceğin temel ulaşım seçeneklerinden biri haline getiriyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un pazara girişiyle elektrikli araçlar, tüketici nezdinde daha erişilebilir ve güvenilir bir alternatif olarak görülmeye başlandı. Bu durum, yaygınlaşmayı hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu."