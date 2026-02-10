İstanbul'da görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltında
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.