Fatih'te silahlı banka soygunu! 112 bin lira alan şüpheli yakalandı
İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Unkapanı’nda gün ortasında akıllara durgunluk veren bir banka soygunu yaşandı. Silahıyla bankaya dalan maskeli saldırgan, güvenlik görevlisini ve çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları gasp etti. Ancak kaçış yolunda bir vatandaşa çarpmasıyla planları altüst olan soyguncu, çaldığı paranın büyük kısmını ve silahını olay yerinde düşürdü. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu zanlı, olaydan sadece 3 saat sonra saklandığı evde yakalandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelmişti. Bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli Ş.K. (34), çalışanları tehdit edip 112 bin TL, gasbetmişti. Parayı alarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kaçtığı sırada bir başka vatandaşa çarparak bir miktar para düşürmüştü.
Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri Ş.K.'yı Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.
Adreste yapılan aramalarda bankanın güvenlik görevlisine ait olduğu öğrenilen silah ele geçirildi.