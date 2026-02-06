CANLI YAYIN

Fatih'te silahlı banka soygunu! 112 bin lira alan şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Fatih'te silahlı banka soygunu! 112 bin lira alan şüpheli yakalandı

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Unkapanı’nda gün ortasında akıllara durgunluk veren bir banka soygunu yaşandı. Silahıyla bankaya dalan maskeli saldırgan, güvenlik görevlisini ve çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları gasp etti. Ancak kaçış yolunda bir vatandaşa çarpmasıyla planları altüst olan soyguncu, çaldığı paranın büyük kısmını ve silahını olay yerinde düşürdü. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu zanlı, olaydan sadece 3 saat sonra saklandığı evde yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelmişti. Bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli Ş.K. (34), çalışanları tehdit edip 112 bin TL, gasbetmişti. Parayı alarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kaçtığı sırada bir başka vatandaşa çarparak bir miktar para düşürmüştü.

Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri Ş.K.'yı Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda bankanın güvenlik görevlisine ait olduğu öğrenilen silah ele geçirildi.

FİLM GİBİ BANKA SOYGUNUNUN DETAYLARI A HABER'DE

Fatih Unkapanı'nda gerçekleşen soygunun mesai bitimine yakın bir saatte yaşandığını belirten Merve İzci Özmen, "Fatih Unkapanı'nda saat 17:00 sıralarında maskeli ve silahlı bir soyguncu tarafından banka soygunu gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Soyguncunun banka içerisindeki saldırgan tavırlarına dikkat çeken Özmen, "Soyguncu, önce güvenliği ardından içerideki çalışanları tehdit ederek güvenlik görevlisinin silahına el koydu" sözleriyle o anları tarif etti.

FATİH'TE SİLAHLI BANKA SOYGUNU!

KAÇARKEN ÇARPIŞTI PARALARI YOLA DÖKTÜ

Zanlının kasadan aldığı paralarla kaçış macerası ise beklemediği bir kaza ile son buldu. Yaşanan ilginç olayı aktaran Merve İzci Özmen, "Kasadan 112 bin lira çalan şüpheli, kaçarken yolda bir kişiyle çarpıştı ve bu esnada çaldığı paranın 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşürdü" bilgisini paylaştı.

Paraların yola saçılması üzerine çevredeki bir vatandaşın sergilediği örnek davranışa da değinen Özmen, "Çarpıştığı duyarlı vatandaş, dökülen 80 bin lirayı toplayarak bankaya teslim etti" ifadelerini kullandı.

POLİSTEN KAÇAMADI: 3 SAAT SONRA EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

İstanbul Emniyeti'nin başlattığı titiz çalışma sonucu soyguncunun izi kısa sürede sürüldü. Operasyonun sonucunu paylaşan Merve İzci Özmen, "Olaydan yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerince evinde yakalanan şüphelinin üzerinde, çalınan paranın geri kalan 32 bin lirası ve el koyduğu güvenlik görevlisinin silahı ele geçirildi" sözleriyle adaletin yerini bulduğunu aktardı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

