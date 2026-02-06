Fatih'te silahlı banka soygunu! 112 bin lira alan şüpheli yakalandı

Fotoğraf (DHA)

Fatih Unkapanı'nda gerçekleşen soygunun mesai bitimine yakın bir saatte yaşandığını belirten Merve İzci Özmen, "Fatih Unkapanı'nda saat 17:00 sıralarında maskeli ve silahlı bir soyguncu tarafından banka soygunu gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Soyguncunun banka içerisindeki saldırgan tavırlarına dikkat çeken Özmen, "Soyguncu, önce güvenliği ardından içerideki çalışanları tehdit ederek güvenlik görevlisinin silahına el koydu" sözleriyle o anları tarif etti.

Zanlının kasadan aldığı paralarla kaçış macerası ise beklemediği bir kaza ile son buldu. Yaşanan ilginç olayı aktaran Merve İzci Özmen, "Kasadan 112 bin lira çalan şüpheli, kaçarken yolda bir kişiyle çarpıştı ve bu esnada çaldığı paranın 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşürdü" bilgisini paylaştı.

Paraların yola saçılması üzerine çevredeki bir vatandaşın sergilediği örnek davranışa da değinen Özmen, "Çarpıştığı duyarlı vatandaş, dökülen 80 bin lirayı toplayarak bankaya teslim etti" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyeti'nin başlattığı titiz çalışma sonucu soyguncunun izi kısa sürede sürüldü. Operasyonun sonucunu paylaşan Merve İzci Özmen, "Olaydan yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerince evinde yakalanan şüphelinin üzerinde, çalınan paranın geri kalan 32 bin lirası ve el koyduğu güvenlik görevlisinin silahı ele geçirildi" sözleriyle adaletin yerini bulduğunu aktardı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.