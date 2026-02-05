Asrın felaketinden asrın inşasına! Depremzede Abdullah Çelik'ten mesaj: Devlet babalık yaptı

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan "Asrın Felaketi"nin üzerinden tam 3 yıl geçti. Abdullah Çelik, Adıyaman’da yıkılan evinde eşi, 2 kızı ve 4 torununu kaybetti. Hayatta kalan 40 günlük torunu Yusuf Berk’le yaşama tutunan Çelik, "Ben torunuma sahip çıktım. Güçlü devletimiz de yeni evimizi yaparak babalık yaptı" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili sarsan çifte depremin üzerinden tam 3 yıl geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtarılan 65 yaşındaki emekli Abdullah Çelik ve o zaman 40 günlük olan torunu Yusuf Berk'in yeniden başlayan hikâyesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, depremde eşi, 2 kızı ve 4 torununun da aralarında olduğu 10 yakınını kaybeden Çelik, 3 yaşında olan torunu Yusuf Berk ile bakanlık tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen yeni evlerinde yaşıyor. "Devlet güçlü oldu mu her şey olur" diyen Çelik, "Devlet babadır, baba da evlatlarını bırakmadı. Devlet de aynısını bize yaptı, babalık yaptı. Hâlâ da yapıyor" dedi. Bakan Kurum da Çelik'in "Devlet güçlü oldu mu her şey olur" sözünü alıntılayarak, "Adıyamanlı Abdullah ağabeyimiz, huzurlu yuvasında torunuyla yepyeni bir hayata başladı. Bizlere de gözlerindeki hüznü silmek, yarasını sarmak, yüzünü güldürmek nasip oldu. Bundan daha kıymetli bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

"YUSUF NEFESİM OLDU"

Çelik, 6 Şubat ve sonrasında yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: "Deprem olduğunda uyanıktım. TV'ye bakıyordum. Şiddetli bir sallantı oldu. Kapıya kadar gittim ama bir baktım ki en üst katta olduğum halde bina yıkılmış, yağmur üzerime yağıyor. Benim hanım buradaydı. İki kızım vardı. Yusuf'un annesiyle ablası vefat etti, öbür odadaydı. Bir kızım da yanımda, yan odadaydı. O kurtuldu, çocukları, üç tane çocuğu vardı, vefat etti. Pek fazla bir şey görmedim yani aniden olan bir şeydi. Depremde 10 kişi kaybettik. Mecbur Yusuf'u yanıma aldım. 35-40 günlüktü. Yusuf benim nefesim oldu. İlk günler çadır biraz sıkıntılıydı. Konteynere gittik, konteynerden sonra prefabrike geçtik."

3.6 TRİLYON LİRA HARCANDI

Asrın felaketinin ardından 2 yılda deprem bölgesinde 455 bin ev ve işyeri inşa edildi, Türkiye'nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri bu bölgelerde yükseldi. Şehir merkezleri yeniden ihya edildi. Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Merkezi Yönetim Bütçesi kaynaklarından depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 3.6 trilyon lira (yaklaşık 91.5 milyar dolar) harcama yapıldı. Geçen 3 yılda deprem bölgesinde hasar gören kara, demir ve havayolları için 153.1 milyar TL'lik yatırım planı devreye alındı. Asrın felaketinde depremden etkilenen organize sanayi bölgeleri 11 ilde yeniden ayağa kaldırıldı.

AİLE BOYU YARDIM EKİBİ

Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşadıkları evde ailesiyle enkaz altında 10 saat kalan Hayrunnisa ve Nevin İstegün kardeşler, kurtulduktan sonra, UMKE gönüllüsü babalarını örnek alarak AFAD arama kurtarma gönüllüsü oldu. Hayrunnisa İstegün, "O büyük afet sonrasında daha azimle yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz o göçük altındayken bizim sesimizi duyan insanlar da gönüllülerdi" derken kardeşi Nevin İstegün "Biz de afeti derinden yaşadığımız için insanları iyi anlıyoruz" diye konuştu. UMKE gönüllüsü baba Eyüp Sabri İstegün ise "Çocuklarıma yardımlaşmayı iyi öğretebildiğim için gurur duyuyorum" dedi

ANAHTARI ÖPTÜM BAŞIMA KOYDUM

Asrın deprem felaketinde Hatay'da oturdukları 3 katlı binaları ağır hasar alan Selahattin-Döne Berker çifti, kendileri için yapılan köy evinin bahçesinde komşularını misafir ederek çay içmenin keyfini yaşıyor. Döne Berker (63), "Anahtarı öptüm başıma koydum. Devletimiz mükemmel bir ev yaptı" derken, Selahattin Berker ise (76), "Devletimiz bize depremin ilk gününden itibaren kucak açtı. Meyve ağaçları ektim. Cumhurbaşkanımıza burada yetiştireceğimiz meyvelerden ikram etmek istiyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

3 OĞLUYLA YAŞAMA TUTUNDU

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini kaybeden 43 yaşındaki Sinan Alban, evlerinin enkazından birlikte kurtulduğu oğulları Berkay (14), Enes (12) ve Rüzgar'la (9) hayata tutunuyor. Aile, devletin inşa ettiği köy tipi afet konutunda oturuyor

SAVAŞÇI ANNE

Fatma Keklik, 6 Şubat depremine Hatay merkezde eşi ve 4 çocuğuyla yaşadığı binada yakalandı. Keklik eşi Coşkun Keklik (43) ile çocukları Fethiye Sultan (19) ve Şükrü Efe Keklik'i kaybetti, kendisi ise üzerine kapanan eşi sayesinde sol bacağı ezilmiş olsa da 3. günde çocukları Hatice Ecrin (14) ve Kaan Eren (8) ile birlikte sağ olarak kurtarıldı. Sol bacağı diz üstünden ampüte edilen Keklik 8 ay sonra, hayatta kalan 2 çocuğunun yanına dönebildi. Gaziantep'teki Buğday Tanesi Ortez ve Protez Merkezi'nde kendisine özel protez bacak yapılan Keklik yürümeye başladı. Keklik, "2 çocuğum için ayağa kalkmam şarttı. O nedenle tek ayakla mücadele ettim" dedi.

DEPREMZEDE KADINLAR ÜRETEREK İYİLEŞİYOR

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde, kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yürütülen "Köklerden Geleceğe: Kadın Eliyle Kültürel Miras" projesi kapsamında depremzede kadınlara yönelik aba dokuma, sanatsal mozaik işlemeciliği ve aşçılık kursları düzenleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 150 kursiyer eğitim aldı. Kurslar, deprem sonrası hayatın normalleşmesine katkı sağlarken, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını da destekliyor. Mozaik kursuna katılan Nesibe Gençay, "Ev hanımı olarak üretmek bana iyi geldi. Kurs sosyal hayata yeniden katılmamıza katkı sağlıyor" dedi

SAAT KULESİ 3 YILDIR 4.17'Yİ GÖSTERİYOR

Adıyaman'da, kentin simgelerinden saat kulesi, 6 Şubat depreminin meydana geldiği an olan 04.17'de durmaya devam ediyor. Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve kentin simgeleri arasında bulunan saat kulesinin dört cephesindeki saatler, asrın felaketinde meydana gelen ilk depremin saati olan 04.17'de durdu. Saatin tadilatına ilişkin kentteki tartışmalar üzerine Adıyaman Belediyesi, Eylül 2023'te yaptığı kamuoyu araştırmaları sonucunda saatlerin yeniden çalıştırılmamasına karar verip bu şekilde kalmasını kararlaştırdı.

KAHRAMAN KÖPÜK HER DAİM GÖREVE HAZIR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde Malatya'da enkaz altındaki 6 kişinin kurtulmasını sağlayan arama kurtarma köpeği "Köpük", Van AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde eğitmeni Niyazi Özbek'in verdiği eğitimlerle yeni görevlere hazırlanıyor.