Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Osmaniye'de anma töreni düzenlenecek. "Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla gerçekleştirilecek törende deprem şehitleri için dualar edilecek, tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği kapsamında çeşitli programlar yapılacak. Anma programında ayrıca, deprem bölgesi için şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" adlı ağıt dinletilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Bölgede inşa çalışmalarını tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl deprem şehitlerini anmak için Osmaniye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törende, deprem şehitleri için dualar edilecek.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN "GÜN AĞARIR" AĞIDI
Törende şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" isimli ağıt da dinletilecek. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden görüntülerin yer aldığı klipte Başkan Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız" sözleri yer aldı. Eser, "Doğar yeniden/Umutla gururla/ Ufuklara yol olur/ Bitmez azmimiz/ Gün ağarır/ Yaralarım sarılır/ Memleketimin aşkı/ Kalbimde Çoğalır/ Ağlama sen/ Umut her zaman buradadır/ Bir el uzanır/ Yarınlara Varılır" dizelerinden oluştu.
ADIM ADIM ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ
-6 Şubat 2023 saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremler 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi.
- Öncelikli olarak 11 il (Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana) afet bölgesi olarak ilan edildi. Ardından bu illere, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da eklenerek 18 il için "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alındı.
-Depremin ardından Asrın İnşa Seferberliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatıldı.
-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.
- Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi.
İLK TEMEL 15. GÜN, İLK TESLİMAT 45. GÜN
Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutların temelleri 15. günde atıldı. 45. günde ilk köy evleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildi.
SON 1 YILDA 254 BİN TESLİMAT
-24 Ocak 2025'te Malatya'da 201 bininci konutun, 19 Haziran 2025'te Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutun, 6 Eylül 2025'te Malatya'da 300 bininci konutun, 15 Kasım 2025'te Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. 27 Aralık 2025'te ise Hatay'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" töreni ile Asrın İnşa Seferberliği 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış oldu.