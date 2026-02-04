Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak

124 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN "YERİNDE DÖNÜŞÜM" YARDIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alınan 18 ilde orta, ağır hasarlı ya da yıkık evini kendi yerinde inşa etmek isteyen vatandaşlara da destek sağlandı. Konut için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, 40 bin TL proje desteği sağlandı. İş yerlerine ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği verildi. Bu projeyle de Bakanlıkça yapımı tamamlanan 455 bin 357 ev ve iş yerinin yanı sıra depremzede vatandaşlara 124 bin bağımsız bölüm için destek sağlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE 65 BİN 672 KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından köylerde köy evleri inşasını üstlendi. Asrın İnşa Seferberliği ile deprem bölgesinde toplam 65 bin 672 köy evi inşa edildi. Adana'da 739, Adıyaman'da 9 bin 88, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 1.150, Elazığ'da 2 bin 959, Gaziantep'te 4 bin 463, Hatay'da 12 bin 868, Kahramanmaraş'ta 15 bin 615, Kayseri'de 279, Kilis'te 852, Malatya'da 13 bin 32, Osmaniye'de 1.807, Şanlıurfa'da 2 bin 495 ve Tunceli'de 298 köy evi inşa edildi.



TÜRKİYE'NİN İLK KIRSAL UYDU KENTİ: CUMHURİYET MAHALLESİ

Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti 124 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN "YERİNDE DÖNÜŞÜM" YARDIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alınan 18 ilde orta, ağır hasarlı ya da yıkık evini kendi yerinde inşa etmek isteyen vatandaşlara da destek sağlandı. Konut için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, 40 bin TL proje desteği sağlandı. İş yerlerine ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği verildi. Bu projeyle de Bakanlıkça yapımı tamamlanan 455 bin 357 ev ve iş yerinin yanı sıra depremzede vatandaşlara 124 bin bağımsız bölüm için destek sağlandı.



DEPREM BÖLGESİNDE 65 BİN 672 KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından köylerde köy evleri inşasını üstlendi. Asrın İnşa Seferberliği ile deprem bölgesinde toplam 65 bin 672 köy evi inşa edildi. Adana'da 739, Adıyaman'da 9 bin 88, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 1.150, Elazığ'da 2 bin 959, Gaziantep'te 4 bin 463, Hatay'da 12 bin 868, Kahramanmaraş'ta 15 bin 615, Kayseri'de 279, Kilis'te 852, Malatya'da 13 bin 32, Osmaniye'de 1.807, Şanlıurfa'da 2 bin 495 ve Tunceli'de 298 köy evi inşa edildi.



TÜRKİYE'NİN İLK KIRSAL UYDU KENTİ: CUMHURİYET MAHALLESİ

Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti kuruldu. Depremde yıkılan Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evi inşa edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE 21 BİN 690 İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile deprem bölgesinde esnaf için 21 bin 690 iş yeri inşa edildi. Hatay'da 7 bin 202, Kahramanmaraş'ta 5 bin 766, Malatya'da 4 bin 88, Adıyaman'da 2 bin 855, Gaziantep'te 1.353, Osmaniye'de 373, , Elazığ'da 23, Şanlıurfa'da 20, Diyarbakır'da 6 ve Kilis'te 4 iş yeri inşa edildi. YIKIMA UĞRAYAN 4 ŞEHİRDE DEVASA ŞANTİYELER KURULDU

7/24 vardiya esaslı bu çalışmalar sayesinde deprem bölgesinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edildi, Türkiye'nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri bu bölgelerde yükseldi.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ: İKİZCE

Türkiye'nin en büyük şantiyesi 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesi oldu. İkizce'yi Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova takip etti.