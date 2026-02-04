CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Osmaniye'de anma töreni düzenlenecek. "Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla gerçekleştirilecek törende deprem şehitleri için dualar edilecek, tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği kapsamında çeşitli programlar yapılacak. Anma programında ayrıca, deprem bölgesi için şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" adlı ağıt dinletilecek.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Bölgede inşa çalışmalarını tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl deprem şehitlerini anmak için Osmaniye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törende, deprem şehitleri için dualar edilecek.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 2

DEPREM BÖLGESİ İÇİN "GÜN AĞARIR" AĞIDI
Törende şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" isimli ağıt da dinletilecek. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden görüntülerin yer aldığı klipte Başkan Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız" sözleri yer aldı. Eser, "Doğar yeniden/Umutla gururla/ Ufuklara yol olur/ Bitmez azmimiz/ Gün ağarır/ Yaralarım sarılır/ Memleketimin aşkı/ Kalbimde Çoğalır/ Ağlama sen/ Umut her zaman buradadır/ Bir el uzanır/ Yarınlara Varılır" dizelerinden oluştu.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 3

ADIM ADIM ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ

-6 Şubat 2023 saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremler 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi.

- Öncelikli olarak 11 il (Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana) afet bölgesi olarak ilan edildi. Ardından bu illere, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da eklenerek 18 il için "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alındı.

-Depremin ardından Asrın İnşa Seferberliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatıldı.

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.

- Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 4

İLK TEMEL 15. GÜN, İLK TESLİMAT 45. GÜN

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutların temelleri 15. günde atıldı. 45. günde ilk köy evleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildi.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 5

SON 1 YILDA 254 BİN TESLİMAT
-24 Ocak 2025'te Malatya'da 201 bininci konutun, 19 Haziran 2025'te Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutun, 6 Eylül 2025'te Malatya'da 300 bininci konutun, 15 Kasım 2025'te Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. 27 Aralık 2025'te ise Hatay'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" töreni ile Asrın İnşa Seferberliği 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış oldu.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 6

124 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN "YERİNDE DÖNÜŞÜM" YARDIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alınan 18 ilde orta, ağır hasarlı ya da yıkık evini kendi yerinde inşa etmek isteyen vatandaşlara da destek sağlandı. Konut için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, 40 bin TL proje desteği sağlandı. İş yerlerine ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği verildi. Bu projeyle de Bakanlıkça yapımı tamamlanan 455 bin 357 ev ve iş yerinin yanı sıra depremzede vatandaşlara 124 bin bağımsız bölüm için destek sağlandı.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 7

DEPREM BÖLGESİNDE 65 BİN 672 KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ
Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından köylerde köy evleri inşasını üstlendi. Asrın İnşa Seferberliği ile deprem bölgesinde toplam 65 bin 672 köy evi inşa edildi. Adana'da 739, Adıyaman'da 9 bin 88, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 1.150, Elazığ'da 2 bin 959, Gaziantep'te 4 bin 463, Hatay'da 12 bin 868, Kahramanmaraş'ta 15 bin 615, Kayseri'de 279, Kilis'te 852, Malatya'da 13 bin 32, Osmaniye'de 1.807, Şanlıurfa'da 2 bin 495 ve Tunceli'de 298 köy evi inşa edildi.

TÜRKİYE'NİN İLK KIRSAL UYDU KENTİ: CUMHURİYET MAHALLESİ
Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti

124 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN "YERİNDE DÖNÜŞÜM" YARDIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alınan 18 ilde orta, ağır hasarlı ya da yıkık evini kendi yerinde inşa etmek isteyen vatandaşlara da destek sağlandı. Konut için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, 40 bin TL proje desteği sağlandı. İş yerlerine ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği verildi. Bu projeyle de Bakanlıkça yapımı tamamlanan 455 bin 357 ev ve iş yerinin yanı sıra depremzede vatandaşlara 124 bin bağımsız bölüm için destek sağlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE 65 BİN 672 KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ
Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından köylerde köy evleri inşasını üstlendi. Asrın İnşa Seferberliği ile deprem bölgesinde toplam 65 bin 672 köy evi inşa edildi. Adana'da 739, Adıyaman'da 9 bin 88, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 1.150, Elazığ'da 2 bin 959, Gaziantep'te 4 bin 463, Hatay'da 12 bin 868, Kahramanmaraş'ta 15 bin 615, Kayseri'de 279, Kilis'te 852, Malatya'da 13 bin 32, Osmaniye'de 1.807, Şanlıurfa'da 2 bin 495 ve Tunceli'de 298 köy evi inşa edildi.

TÜRKİYE'NİN İLK KIRSAL UYDU KENTİ: CUMHURİYET MAHALLESİ
Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti kuruldu. Depremde yıkılan Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evi inşa edildi.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 8

DEPREM BÖLGESİNDE 21 BİN 690 İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile deprem bölgesinde esnaf için 21 bin 690 iş yeri inşa edildi. Hatay'da 7 bin 202, Kahramanmaraş'ta 5 bin 766, Malatya'da 4 bin 88, Adıyaman'da 2 bin 855, Gaziantep'te 1.353, Osmaniye'de 373, , Elazığ'da 23, Şanlıurfa'da 20, Diyarbakır'da 6 ve Kilis'te 4 iş yeri inşa edildi.

YIKIMA UĞRAYAN 4 ŞEHİRDE DEVASA ŞANTİYELER KURULDU
7/24 vardiya esaslı bu çalışmalar sayesinde deprem bölgesinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edildi, Türkiye'nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri bu bölgelerde yükseldi.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 9

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ: İKİZCE
Türkiye'nin en büyük şantiyesi 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesi oldu. İkizce'yi Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova takip etti.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 10

İLERİ MÜHENDİSLİK ESERİ: İNDERE
Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda kurduğu Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesinde 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti. Kentte en sağlam zeminlerden biri olarak tespit edilen ve bölgede Karadağ olarak bilinen lokasyonda yürütülen çalışmalar, 'ileri mühendislik eseri' niteliğindeydi. Zemin etüdü yapılan bölgede 6 milyon 200 bin metreküp hafriyat taşındı. 46.5 km yeni yol, 51 bin 100 m yağmur suyu hattı, 57 bin 700 m içme suyu hattı, 51 bin 500 metre atık su hattı, 28 bin 500 metreküp su deposu, 120 bin kişilik arıtma tesisi çalışmaları eş zamanlı yürütüldü. Ev ve iş yerlerinin tamamlandığı bölgede 18 okul, 8 ibadethane, 9 sağlık tesisi, 14 sosyal-kültürel alan, 9 kamu hizmet binası inşası da hızla ilerliyor. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de 10 bin mühendis, mimar ve işçi alın teri döktü.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 11

YENİ HATAY, DİKMECE'DE KURULDU
TOKİ, Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurdu. Çalışmalar, 6 bin 100 kişilik ekiple 7/24 esasıyla sürdü. Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde 14 bin 489 bağımsız bölüm inşa edildi.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 12

KAHRAMANMARAŞ'IN MODERN UYDU KENTİ: ALTINOVA
TOKİ, deprem bölgesinin 4'üncü büyük şantiyesini ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi'nde kurdu. 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçi ile çalışmalar 7/24 esasıyla sürdürüldü. Artık bir uydu kente dönen Altınova'da konutlarla birlikte 42 binden fazla vatandaşa yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 13

4 İLİN YIKILAN ŞEHİR MERKEZLERİ DE YENİDEN AYAĞA KALKTI
Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Hatay'da Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapılar Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı projelerle tek tek ayağa kaldırıldı.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 14

HATAY UZUN ÇARŞI YENİDEN İNŞA EDİLDİ
Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da meydan ve Kunduracılar Çarşısı ile birlikte 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa edildi. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanıldı.

ATATÜRK CADDESİ SİMGE OLDU
Antakya merkezde büyük yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle inşa edildi. Atatürk Caddesi'nde 4 bin 121'i konut, 1812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm tamamlandı.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 15

KURTULUŞ CADDESİ YENİDEN AYDINLANDI
"Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi de yaşadığı büyük yıkımla asrın felaketinin etkisini en acı biçimde gösteren bir merkez oldu. Burada da TOKİ devreye girdi ve 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkanı yeniden inşa etti.

ENKAZDAN YENİ ŞEHRE: BİR 'EMEK' HİKAYESİ
Enkaz kalktıktan sonra devasa boşlukların oluştuğu Hatay merkezdeki Emek -Aksaray Mahallesi için TOKİ ve Emlak Konut GYO güç birliği yaptı. Bölgede 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölüm inşa edildi.

ANADOLU'NUN İLK CAMİSİ YENİDEN İBADETE AÇILDI
Habib-i Neccar Camii, Konya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yeniden ihya ve inşa edildi. Cami 27 Aralık 2025'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı namaz ile yeniden ibadete açıldı.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 16

MALATYA'NIN KALBİ BAKIRCILAR ÇARŞISI
Bakıcılar Çarşısı'nda Emlak Konut 156 bin 642 metrekare arsa alanında 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran inşa etti. Bölgeye 1.370 araçlık otopark kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Yine şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa edildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN TARİHİ KAPALI ÇARŞISI YENİDEN DOĞDU
Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürüttü. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da 76 iş yeri inşa edildi.

ADIYAMAN MERKEZ YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Adıyaman merkezde Emlak Konut GYO, 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1.126'sı konut, 1.213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölüm inşa etti. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor. TOKİ de Adıyaman'ın merkez mahallelerinden olan Mara ve Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 195 bin metrekare alanda 1.179 konut ve 134 iş yerinin inşasını tamamladı.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 17

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE UZUNLUĞU KADAR ALTYAPI ÇALIŞMASI
Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları yenileniyor.

DEFNE'YE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ATIK SU TÜNELİ
Hatay'ın Defne ilçesinde Büyükçat mevkiinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak, Asi Nehri'nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 18

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHİL DÜZENLEME PROJESİ: İSKENDERUN SAHİLİ
Depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili'nde de Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütüldü. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. İlk etap geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların katılımıyla hizmete sunuldu.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 19

İL İL ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ
Adana: 11 bin 334 konut, 739 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 73 bağımsız bölüm teslim edildi.

Adıyaman: 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy evi, 2 bin 855 iş yeri olmak üzere toplam 43 bin 366 bağımsız bölüm teslim edildi.

Bingöl: 62 konut, 27 köy evi olmak üzere toplam 89 bağımsız bölüm teslim edildi.

Diyarbakır: 16 bin 50 konut, 1.150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere toplam 17 bin 206 bağımsız bölüm teslim edildi.

Elazığ: 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi, 23 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 894 bağımsız bölüm teslim edildi.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 20

Gaziantep: 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi, 1.353 iş yeri olmak üzere toplam 31 bin 53 bağımsız bölüm teslim edildi.

Hatay: 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm teslim edildi.

Kahramanmaraş: 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi, 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölüm teslim edildi.

Kayseri: 9 konut, 279 köy evi olmak üzere 288 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş olacak.

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri için anma programı! Başkan Erdoğan ile Bahçeli de katılacak 21

Kilis: 1.713 konut, 852 köy evi, 4 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 569 bağımsız bölüm teslim edildi.

Malatya: 62 bin 540 konut, 13 bin 32 köy evi, 4 bin 88 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 660 bağımsız bölüm teslim edildi.

Osmaniye: 10 bin 377 konut, 1.807 köy evi, 373 iş yeri olmak üzere toplam 12 bin 557 bağımsız bölüm teslim edildi.

Sivas: 164 bağımsız bölüm teslim edildi.

Şanlıurfa: 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi, 20 iş yeri olmak üzere toplam 13 bin 429 bağımsız bölüm teslim edildi.

Tunceli: Toplam 298 köy evi teslim edildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin