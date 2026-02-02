Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 09:36 Son Güncelleme: 02 Şubat 2026 09:52

Son dakika haberine göre Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.