İstanbul Boğazı’nda kargo gemisi alarmı! Sürüklenen gemi kurtarıldı

Çayırova’dan Bulgaristan’ın Burgas Limanı’na gitmek üzere yola çıkan San Marino bayraklı 108 metrelik kargo gemisi Lady Sham, İstanbul Boğazı geçişi sırasında demirlerinin bilinmeyen bir cisme dolanması sonucu Rumeli Kavağı açıklarında sürüklendi. Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle gemi güvenli şekilde Büyükdere Limanı’na demirlendi.

GEMİ BÜYÜKDERE LİMANINA DEMİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürüklenen gemi kurtarma botlarına halat vermedi. Ekipler tarafından çekilen gemi güvenli bir şekilde Büyükdere Limanı'na demirletildi.

Öte yandan geminin boğazda sürüklenme anları gemi takip sisteminde anbean görüldü.