Arnavutköy'de kar yağışı!
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıların ardından Arnavutköy ilçesinde kar yağışının etkili olduğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji'nin uyarıların ardından İstanbul'un kuzey ve yüksek noktalarından biri olan Arnavutköy'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının zaman zaman yoğunlaştığı görüldü.