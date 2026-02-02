Arnavutköy'de kar yağışı!

İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıların ardından Arnavutköy ilçesinde kar yağışının etkili olduğu görüldü.