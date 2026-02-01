Meteoroloji uyarısı: Sarı ve turuncu alarm, İstanbul’da kar ve sağanak kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 1 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde aralıklı yağışlı ve fırtınalı hava etkili olacak. Kıyı Ege ve Marmara başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılırken, İzmir ve Aydın için turuncu, 13 il için sarı kodlu alarm verildi. Yetkililer; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yurt genelinde aralıklı yağışların etkili olması beklenirken, yağışların bölgelere göre farklılık göstereceği bildirildi.
Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, özellikle Kıyı Ege başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Muğla ile Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ve İzmir'in batısında ise yer yer şiddetli yağış beklendiği kaydedildi. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞACAK
Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara'da ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.
DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ
Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ekstra tedbirli olmaları istendi.