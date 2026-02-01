Meteoroloji uyarısı: Sarı ve turuncu alarm, İstanbul’da kar ve sağanak kapıda

SICAKLIKLARDA KISMİ ARTIŞ Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Ancak rüzgâr ve yağışla birlikte hissedilen sıcaklıkların daha düşük olabileceği belirtiliyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARILAR Meteoroloji tarafından 1 Şubat için İzmir ve Aydın'a turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı verildi. Antalya, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla, İzmir ve Aydın için ise sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR İstanbul Valiliği, kent genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bugünden itibaren çok bulutlu havayla birlikte aralıklı yağmur ve sağanakların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği, sıcaklıkların 5 ila 8 derece arasında seyredeceği bildirildi.

2 Şubat Pazartesi günü de yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, 3 Şubat Salı günü ise parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın pazar ve pazartesi günleri kuvvetli esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.