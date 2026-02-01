CANLI YAYIN
Meteoroloji uyarısı: Sarı ve turuncu alarm, İstanbul’da kar ve sağanak kapıda

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 1 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde aralıklı yağışlı ve fırtınalı hava etkili olacak. Kıyı Ege ve Marmara başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılırken, İzmir ve Aydın için turuncu, 13 il için sarı kodlu alarm verildi. Yetkililer; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yurt genelinde aralıklı yağışların etkili olması beklenirken, yağışların bölgelere göre farklılık göstereceği bildirildi.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Kıyı Ege başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Muğla ile Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ve İzmir'in batısında ise yer yer şiddetli yağış beklendiği kaydedildi. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞACAK

Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara'da ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.

DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ

Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ekstra tedbirli olmaları istendi.

SICAKLIKLARDA KISMİ ARTIŞ

Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Ancak rüzgâr ve yağışla birlikte hissedilen sıcaklıkların daha düşük olabileceği belirtiliyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARILAR

Meteoroloji tarafından 1 Şubat için İzmir ve Aydın'a turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı verildi. Antalya, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla, İzmir ve Aydın için ise sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

İstanbul Valiliği, kent genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bugünden itibaren çok bulutlu havayla birlikte aralıklı yağmur ve sağanakların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği, sıcaklıkların 5 ila 8 derece arasında seyredeceği bildirildi.

2 Şubat Pazartesi günü de yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, 3 Şubat Salı günü ise parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın pazar ve pazartesi günleri kuvvetli esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AKOM'DAN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Hâlihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına düşeceği ve kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte, İstanbul'un batı ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Yetkililer, özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin ve vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU (1 ŞUBAT)

Bölge İl Sıcaklık Hava Durumu
Marmara Edirne 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Marmara İstanbul 8°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
Marmara Kırklareli 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Marmara Kocaeli 9°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege Afyonkarahisar 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
Ege İzmir 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuvvetli, batısı çok kuvvetli ve şiddetli
Ege Manisa 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli
Ege Muğla 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuvvetli yer yer çok kuvvetli
Akdeniz Adana 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Akdeniz Antalya 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel çok kuvvetli yer yer şiddetli
Akdeniz Hatay 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Akdeniz Isparta 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, güney ilçeleri yer yer kuvvetli
İç Anadolu Ankara 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
İç Anadolu Eskişehir 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
İç Anadolu Konya 16°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
İç Anadolu Sivas 7°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar
Batı Karadeniz Bolu 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar
Batı Karadeniz Düzce 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
Batı Karadeniz Sinop 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
Batı Karadeniz Zonguldak 9°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur
Orta ve Doğu Karadeniz Artvin 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar
Orta ve Doğu Karadeniz Samsun 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz Trabzon 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Doğu Anadolu Erzurum 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Doğu Anadolu Kars 1°C Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar
Doğu Anadolu Malatya 10°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur
Doğu Anadolu Van 6°C Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu Gaziantep 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur
Güneydoğu Anadolu Siirt 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur
