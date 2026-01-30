Konya'da kan donduran olay! Babasını dövdü "gurur duy" diyerek amcasına video yolladı

Geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, Yakup Ü., eve alkollü geldiğini iddia ettiği babası Selahattin Ü.'yü darbetmeye başladı. Şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden Yakup Ü., görüntüleri Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi. Kayıtlarda, babası yerde acı içinde yatarken Yakup Ü.'nün, "Bak babamı dövüyorum, oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" şeklinde tehditler savurduğu görüldü.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kullanıcılar ayağa kalktı. Gelen tepkiler ve yapılan ihbarlar neticesinde çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Yakup Ü.'nün adresini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABANIN ŞİDDET GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yapılan incelemelerde, darbedilen baba Selahattin Ü. hakkında çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 engelli raporu bulunan Selahattin Ü.'nün, daha önce de defalarca eve alkollü gelerek eşi Ü.Ü.'ye şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında pek çok kez yasal işlem yapıldığı öğrenildi.