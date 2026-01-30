İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı | Detaylar A Haber'de

İstanbul'da, haftanın son iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor. A Haber muhabirı Aslı Bilgir Kutludağ trafiğin Maslak bölgesinden detayları aktardı. İşte alternatif güzergahlar...

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A YAKLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.

Trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Maslak bölgesinden canlı yayına bağlanan A Haber muhabirı Aslı Bilgir Kutludağ, "İstanbul'a bir damla düşüşü bile hem kırılıyor, bir çileye adeta dönüşüyor trafik diyelim. Şu anda yüzde 87 civarında bir trafik var İstanbul'da. Avrupa yakasında özellikle yüzde 90'lık bir trafik söz konusu." tasarruf kullanıldı. Kutludağ, köprü istikametinde Ataköy'den başlayan E-5 hattının Haliç üzerine kadar kilitlendiğini, Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de akımın durma noktasının geldiğini belirtti.

KÖPRÜLER VE ANA ARTERLERDE SON DURUM

Trafiğin düğümlendiği noktalar sadece Avrupa Yakası ile sınırlı kalmadı. Aslı Bilgir Kutludağ, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Anadolu Yakası'ndaki son durumu, "Kağıthane'den kredi bordo bir şekilde ayrıldığına, köprünün çıkışına kadar devam edebiliyorsunuz. Ümraniye TEM'de bir trafik başlıyor ve Ataşehir'e kadar devam ediyor. E-5 hattında da Beylikdüzü'nde özellikle iletim ve Küçükçekmece'ye kadar devam ediyor." sözleriyle aktardı.

METEOROLOJİDEN HAFTA SONU UYARISI

Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Bölgedeki hava beslemesi ile ilgili kaynakları paylaşan Kutludağ, "Meteoroloji bugün yağışın devam edeceğini söylüyor. Yarın, Pazar günü ve Pazartesi günü de devam edecek. Salı ve Çarşamba yağış İstanbul'u terk edecek. Şu anda sıcaklık 8 derece, önümüzdeki günlerde 5 çalışacak kadar düşecek." dedi.