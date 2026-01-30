Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da fırtına dehşeti: 15 katlı binanın dış yalıtımı araçların üzerine devrildi

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 02:19 Son Güncelleme: 30 Ocak 2026 02:30

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına birçok ilçede korku dolu anlar yaşattı. Beylikdüzü'nde bulunan 15 katlı bir binanın dış yalıtımı uçarken, Ataşehir'de ise bir ağaç devrildi. Yaşanan olaylarda şans eseri yaralanan olmazken, park halinde bulunan araçlar maddi hasar gördü.