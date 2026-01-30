Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerin tarafından eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 3 şüphelinin evlerinde 42 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.