Düzce’de strafor fabrikasında yangın! Düzce Valisi Makas'tan açıklama

Düzce'de faaliyet gösteren bir köpük strafor fabrikasında büyük yangın çıktı. Strafor malzemelerle dolu depoların alev almasıyla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay anında fabrikada bulunan 3 çalışan kendi imkanlarıyla binayı terk ederek can kaybının önüne geçti. Düzce Valisi yaptığı açıklamada fabrikanın straforlarla dolu olması nedeniyle depoların yanmaya devam ettiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesine bağlı Doğanlı mevkisinde faaliyet gösteren strafor fabrikasında çıktı. D 100 karayolu üzerindeki strafor fabrikasında çıkan yangının fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdaha başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

"3 KİŞİ VARDI, KENDİ İMKÂNLARIYLA DIŞARI ÇIKTI"

Düzce'de, strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, fabrikaya gelen Düzce Valisi Mehmet Makas, çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Vali Makas, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Strafor üretimi yapan bir fabrikada saat 20.45'te başlayan yangının, elektrik trafosundan kaynaklandığı yönünde beyanlar var. Sonrasında teknik incelemeler yapılacak. Dolayısıyla elektrikten kaynaklı olduğunu sandığımız bir yangın söz konusu. Fabrika straforlarla dolu olduğu için depolar yanıyor. Fabrikada çalışan 3 kişi vardı, onlar da kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Çok şükür can kaybımız yok. An itibarıyla Sakarya ve Bolu'dan gelen takviye ekiplerle yangına müdahale ediyoruz. Çevre işletmelere, özellikle otomobil servislerine sirayet etmemesi adına büyük bir gayret gösteriyoruz. İnşallah can kaybı olmaması bizi sevindiren nokta. Gelen takviyelerle birlikte sirayet etmeden söndürüleceğine inanıyorum. Rüzgâr var, rüzgârla da mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme, dolayısıyla sıçramasını engellersek bizim için büyük bir başarı olur. Yoksa malzeme yanacak; bir kısmı yandıktan sonra tam müdahale imkânımız yok. Yanacak ve kendiliğinden sönecek. Biz sadece etrafta soğutma yapacağız ve kalan kısmını da inşallah kurtarmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sonuçla ilgili bilgilendirme yapacağız. Hepimize geçmiş olsun. Sevindirici nokta, can kaybımızın ve yaralımızın olmamasıdır."