Çanakkale'de Kepez Çayı taştı! Tekneler zarar gördü
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Çanakkale'de etkili olan etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kepez Çayı'nda taşma meydana gelirken bazı tekneler su alarak zarar gördü. Taşan su nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken karayolu ulaşıma kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.
Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle bir araç mahsur kalırken, karayolu ulaşıma kapatıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.