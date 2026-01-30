Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de Kepez Çayı taştı! Tekneler zarar gördü

Çanakkale'de etkili olan etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kepez Çayı'nda taşma meydana gelirken bazı tekneler su alarak zarar gördü. Taşan su nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken karayolu ulaşıma kapatıldı.