Bursa'da tartıştığı kişiyi silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Y.D. ile Mesut T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken Y.D, Mesut T.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri svek edilirken yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.