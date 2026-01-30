Bitlis'te tüm göller buz tuttu

Bitlis'te uzun süredir etkili olan dondurucu soğuklar, il genelindeki göl ve sulak alanları tamamen dondurdu.

Nemrut Krater Gölü başta olmak üzere Aygır, Nazik ve Arin gölleri ile çevredeki sulak alanlar buzla kaplanarak ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte göllerin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanırken, bölge beyaz örtüyle birlikte adeta doğal bir tabloya dönüştü. Donan göller, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşların ilgisini çekerken, ortaya çıkan manzaralar havadan ve karadan görüntülendi.



Ayrıca kent genelinde yer alan şelaleler, sazlıklar ve göletler, kış mevsiminin sert yüzünü gözler önüne seren etkileyici görüntülere sahne oldu. Özellikle donan su yüzeyleri ve buz tutan sazlıklar, Bitlis'in doğal güzelliklerini farklı bir estetikle ortaya koydu.



Kışın etkisini artırdığı bugünlerde oluşan manzaralar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen sundu.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, ocak ayının Bitlis için yılın en soğuk dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bitlis'in çok sayıda göl, sazlık ve sulak alana sahip olduğunu belirten Önen, bu alanların sert kış şartlarında tamamen donarak eşsiz görüntüler oluşturabildiğini ifade etti.



Dr. Önen ayrıca, Bitlis'in Mutki ilçesinde yer alan Gümüşkanat Şelalesi'nin Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu tür doğal alanların kış mevsiminde adeta kartpostalları andıran manzaralara dönüştüğünü söyledi.