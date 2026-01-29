Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta dehşet anları! Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı

Uşak’ta dehşet anları! Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Uşak’ın Banaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.