Haberler Yaşam Haberleri Toprak kaydı tren vagonu raydan çıktı! 150 yolcu tahliye edildi

Toprak kaydı tren vagonu raydan çıktı! 150 yolcu tahliye edildi

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 01:29 Son Güncelleme: 29 Ocak 2026 01:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trendeki 150 yolcu otobüslerle nakledildi. Lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.