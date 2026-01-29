Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcu soygununun nedeni sanal kumar çıktı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla bir kuyumcuyu soyan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlının çaldığı 100 gramlık altını kaçarken düşürdüğünü ve soygunu sanal kumarda yaklaşık 5 milyon lira borçlanması nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.