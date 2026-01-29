Miras için anneannesini katletti! Cani torun cinayeti itiraf etti: “Uyuşturucunun etkisindeydim”
Eyüpsultan'da Fatma Demircan'ın (93) ortadan kaybolması üzerine ailesi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler olaya ilişkin 4'ü aynı aileden 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden torun Volkan G.'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Arnavutköy'de yapılan aramalarda Demircan'ın kanlı elbiseleri bulundu. Volkan G.'nin cinayeti Demircan'dan gelecek miras için işlediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, 21 Ocak günü Eyüpsultan'da meydana geldi.
Annesi Fatma Demircan'dan bir süredir haber alamayan Gülay G. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Diğer yandan annesinden haber alamayan Gülay G. ile oğlu Volkan G., kendi imkanlarıyla Fatma Demircan'ı Arnavutköy Balaban Köyü'nde aramaya başladı.
TORUN, BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Arama çalışmalarının ardından tekrar ailenin evine giden ekipler, daha önceden de sabıkası bulunan Volkan G.'yi bilekleri kesilmiş halde buldu. Öte yandan Volkan G.'nin bıraktığı notta 'ben iyi bir adam olamadım, diğer tarafta kendimi affettireceğim, ben çok kötü bir insanım' yazdığı öğrenildi. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Volkan G., tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.